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«Почав засів гречкою»: скандального Пашинського зловили на роздачі подарунків на Житомирщині

23.04.2019

Народний депутат України від «Народного фронту» Сергій Пашинський почав роздавати продуктові набори пенсіонерам 64 виборчого округу Житомирської області.

Про це на сторінці в Facebook повідомив журналіст Олександр Щур, опублікувавши відповідні фото і відео.

Відзначимо, в набір від Благодійного фонду Сергія Пашинського входять гречка, макарони, згущене молоко, консерви та агітаційна газета.

«Сергій Пашинський почав засів гречкою 64 округу в Житомирській області. Пакунки роздають пенсіонерам старше 65 років. Місцеві жартують: «Подарунки від нардепа беремо, а голосувати будемо, як на виборах президента», – написав журналіст у пості.

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