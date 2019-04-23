«Почав засів гречкою»: скандального Пашинського зловили на роздачі подарунків на Житомирщині

Народний депутат України від «Народного фронту» Сергій Пашинський почав роздавати продуктові набори пенсіонерам 64 виборчого округу Житомирської області.

Про це на сторінці в Facebook повідомив журналіст Олександр Щур, опублікувавши відповідні фото і відео.

Відзначимо, в набір від Благодійного фонду Сергія Пашинського входять гречка, макарони, згущене молоко, консерви та агітаційна газета.

«Сергій Пашинський почав засів гречкою 64 округу в Житомирській області. Пакунки роздають пенсіонерам старше 65 років. Місцеві жартують: «Подарунки від нардепа беремо, а голосувати будемо, як на виборах президента», – написав журналіст у пості.