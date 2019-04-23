«Евробляхеры» знову готують масштабну акцію протесту

Жителям Києва після травневих свят потрібно приготуватися до дуже серйозних випробувань. Справа в тому, що «евробляхеры», вимагаючи перегляду митних акцизів, планують 15 травня практично повністю перекрити українську столицю.

За словами голови громадської організації «Авто Євро Сила» Олега Ярошевича, у цій акції можуть взяти участь в загальній складності до 100 000 чоловік.

На даний момент в Україні налічується ще близько 260 000 автомобілів з іноземною реєстрацією. Багато «евробляхеры» з якихось причин (частіше за все із-за відсутності грошей) не змогли скористатися пільговим переродом розмитнення, щоб офіційно зареєструвати свої машини. Якщо до 24 травня вони не врегульовують статус «евроблях», то поліція почне штрафувати. Причому сума штрафів може бути аж до 170 000 грн.

«Евробляхеры» в кінці 2018 року, коли вступили в силу нові правила розмитнення машин з іноземною реєстрацією, вже влаштовували акції протесту. Вони навіть перекривали митні пункти на західному кордоні, створюючи там величезні черги. Однак, влада тоді не пішли з ними на переговори, і в кінцевому підсумку акції припинилися.

Скоро нас з вами, схоже, чекає «друга серія» — на 15 травня в Києві призначена нова, наймасовіша акція протесту «евробляхеров». У ній можуть взяти участь до 100 000 чоловік. Чи піде влада на компроміс з «евробляхерами» на цей раз — стане зрозуміло вже найближчим часом.