Названо країни з найбільшою «вільною» пресою

Україна опинилася 102-му місці.



Європа залишається регіоном світу з вільною пресою, відповідно до щорічного дослідження World Press Freedom Index 2019 міжнародної організації «Репортери без кордонів».

У рейтингу, складеному в рамках дослідження, 5 країн з першої десятки входять в Євросоюз: місця з 2-го по 5-е займають Фінляндія, Швеція, Нідерланди і Данія, а на 9-му місці перебуває Бельгія. Очолила рейтинг Норвегія, як і рік тому.

В цілому автори дослідження відзначили, що за останній рік журналісти частіше стали зазнавати утисків і переслідувань. Особливо це помітно в країнах з авторитарними режимами, але і в деяких країнах ЄС за останній рік рівень свободи преси впав. Найбільше це помітно в Угорщині – за рік вона погіршила своє місце на 14 позицій і опинилася на 87-му місці – через небажання президента Віктора Орбана розмовляти з пресою.

Україна в цьому році виявилася 102-му місці, поступившись, наприклад, Бенину, Еквадору і Парагваю.

У дослідженні фахівці організації «Репортери без кордонів» оцінюють рівень свободи преси в 108 країнах світу за 6 категоріями: плюралізм серед ЗМІ, незалежність ЗМІ, цензура, законодавство щодо журналістів, прозорість влади, доступність інфраструктури для журналістів.