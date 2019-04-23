Samsung відклала продажу гнущегося смартфона — ламається екран

Компанія Samsung прийняла рішення відкласти продажу свого гнучкого смартфона Galaxy Fold після того, як споживачі, які здійснювали тестове користування, почали заявляти про поломки екрану.

У компанії повідомили, що отримавши відгуки про пристрій від користувачів, Samsung відкладе початок продажів сгибающегося смартфона для проведення додаткових тестів. Нову дату старту продажів планують оголосити упродовж наступних тижнів».

Слід відзначити, що деяким користувачам було надано можливість протестувати роботу гнучкого смартфона від Samsung. У квітні вони почали повідомляти про те, що екран Galaxy Fold ламався всього після кількох днів користування.

Компанія Samsung представила свій новий смартфон Galaxy Fold 21 лютого. Його головною особливістю став гнучкий екран. Крім того, пристрій може похвалитися наявністю шести камер. Продажі новинки в США планувалося почати 26 квітня. У Великобританії — 3 травня.