«Спалю все зелене в гардеробі!»: Москаль назвав перемогу Зеленського масовим психозом

За його словами, команда Зеленського не зможе виконати обіцянок, які були дані виборцям під час передвиборної кампанії

Заявив про свою відставку голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль вважає, що жителі регіону, які віддали свої голоси на президентських виборах за Володимира Зеленського, незабаром пошкодують про своє рішення.

«Політичний грип скосив людей. Що ми можемо тут поробиш? Це вже було з Ющенко з Януковичем… Такий масовий психоз… От сьогодні запитайте про Ющенка, вам ще й нагрубити можуть, якщо ви скажете, що ви його прихильник. Точно таке ж буде через дуже короткий час, коли хтось скаже, що був прихильником Зеленського. Може ще і в морду отримає», — розповів голова ОДА.

За його словами, команда Зеленського не зможе виконати обіцянок, які були дані виборцям під час передвиборної кампанії, і вже зараз відмовляється від узятих на себе зобов’язань.

«Навіщо дурниці писати на бігбордах, що «21 (квітня – ред.) – кінець бідності»? Ну і що? Ось вже два дні — ми стали багатшими? Зараз вся команда каже: «Це не до нас, це не до нас…». Продукти, дороги – «не до нас». Ну так чого ж ви цим били чинного президента Петра Порошенка, а самі кажете, що це не до вас. Завтра вони скажуть, що війна теж не до них», — вважає Москаль.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на це, «люди асоціюють президента з усіма процесами, які відбуваються всередині країни».

«Крім порожнечі я нічого не бачу. Я думаю, отримавши цю владу, вони самі навіть не знають, що з нею робити. Але це їх проблеми. Я в зелений колір не перефарбовувався, не перекрашиваюсь, і не буду перефарбовуватися. Я подивлюся свій гардероб, якщо є щось зелене, я спалю», — додав керівник Закарпаття.

У той же час Москаль підкреслив, що його відставка продиктована вимогами закону.

«Це передбачено законом про місцевих державних адміністраціях. Переміг би Порошенко, я також мав би писати заяву про складання повноважень, тому що закон прямо передбачає, що голова ОДА призначається на посаду на період повноважень президента, і має скласти свої повноваження перед новообраним президентом. От і все. Це чітка вимога закону, і хто там тягне, тільки провокує підозри в суспільстві», — пояснив він.