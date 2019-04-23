«Російський світ, як він є»: ідол бойовиків «ДНР» «Мачете» зґвалтував і вбив росіянку

Відомий в рядах терористичних «ЛДНР» як «Мачете» Юрій Свиридов отримав тюремних термін в Росії, причому досить істотний – 13 років колонії суворого режиму.

Причиною такого вироку суду РФ стало найжорстокіший злочин російського найманця, польового командира бойовиків «ДНР» — зґвалтування і вбивство.

Відомий український журналіст Денис Казанський розповів подробиці інциденту. Зокрема, коментуючи рішення Феміди, Казанський у своєму телеграм-каналі зазначив: «Ледь не пропустили із-за метушні з виборів дуже важлива подія. Відомому «захиснику Донбасу», герою «ДНР» Брию Свиридову («Мачете») в Росії дали тринадцять років колонії суворого режиму за те, що він скоїв зґвалтування з подальшим вбивством».

Згідно з інформацією ЗМІ, злочин мав місце у вересні 2017-го. А сталося воно на території підконтрольній «ДНР» Горлівці. Жертвою вбивці стала 32-річна Анастасія Ткачова, яка теж була зарахована в ряди терористичної недореспублики. Після скоєння злочину, Свиридова оголосили в розшук. У березні 2018-го його знайшли і схопили його собратия по зброї з «ДНР».