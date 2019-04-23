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Стали відомі марки авто, які найчастіше викрадали в цьому році

23.04.2019

З січня по березень цього року в Україні було найбільше викрадено автомобілів марок «ВАЗ», Daewoo і Toyota.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«Жигулів» було викрадено 62 одиниці, Daewoo – 39 авто, Toyota — 53 штуки. Також зловмисники привласнили 23 автомобіля марки Mercedes-Benz, така ж кількість машин Honda і 20 авто BMW», — йдеться в повідомленні.

При цьому в поліції відзначили значний спад викрадень автомобілів у порівнянні з минулим роком. Разом з тим професійні зловмисники почали приділяти значно більше уваги машин преміум сегменту. У той же час «ВАЗ» і Daewoo викрадають в основному малолітні злочинці, щоб «покататися».

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