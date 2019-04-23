Порошенко сформує нову команду через праймеріз і піде на парламентські вибори

Завершує свою каденцію президент України Петро Порошенко на зустрічі з парламентською фракцією «Блок Петра Порошенко» заявив про намір брати участь у парламентських виборах восени поточного року та необхідності формування партійних списків через праймеріз.

«Ми йдемо на парламентські вибори», — заявив глава фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов журналістам після зустрічі членів фракції з президентом у вівторок в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що формування партійних списків буде відбуватися через праймеріз.

«Була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду буде проводитися праймеріз серед тих, хто захоче стати членами нашої команди», — пояснив Герасимов.

На уточнююче питання журналістів, кого з нинішніх членів партії не буде в новій команді, голова фракції БПП відповів: «Тих, що не пройде праймеріз».

За його словами, з’їзд партії відбудеться після інавгурації нового президента України.

Герасимов повідомив, що за результатами минулих президентських виборів будуть зроблені відповідні висновки і в партійній структурі відбудуться кадрові зміни.

«Звичайно, будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі, насамперед, партійну структуру», — сказав він.

«Ми чітко розуміємо, що однією з ключових помилок – інформаційної стратегії, тому що ми не змогли донести до людей всю значимість тих досягнень, які були отримані Україною як державою протягом цих 5 років», — зазначив у цьому контексті Герасимов.

За словами глави парламентської фракції, Порошенко «стає лідером політичної партії і це є ключовим аспектом, який ми сьогодні розглядали».

На зустрічі були присутні генпрокурор Юрій Луценко, прем’єр Володимир Гройсман, ряд міністрів Кабміну, а також деякі голови облдержадміністрацій.