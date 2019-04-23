Очільник поліції Одещини Дмитро Головін йде у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку. Про це він повідомив Громадському.

За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням.

«Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив», — повідомив Головін.

На питання, чи пов’язане його рішення зі зміною влади, очільник управління Нацполіції сказав: «Без коментарів».

Дмитра Головіна було призначено начальником Одеської поліції у листопаді 2016 року.

Джерело – Громадське