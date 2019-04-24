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У США померла актриса з «Сніданку у Тіффані»

24.04.2019

В США умерла актриса из «Завтрака у Тиффани»Померла актриса уві сні.

Легендарна американська актриса Фей Маккензі померла на 102 році життя.

Маккензі померла 16 квітня, але повідомили про це тільки зараз. Померла актриса уві сні в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Маккензі знімалася в кіно з пелюшок. Як дочка акторів, її знімали в ролі дитини. Початком її кар’єри вказують фільм «Драматична життя Авраама Лінкольна», що вийшов на екрани в 1924 році. А принесли популярність актрисі головні ролі у вестернах, де її партнером був Джин Отрі. Вона також знялася в «Сніданку у Тіффані» з Одрі Хепберн.

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