У США померла актриса з «Сніданку у Тіффані»

Померла актриса уві сні.



Легендарна американська актриса Фей Маккензі померла на 102 році життя.

Маккензі померла 16 квітня, але повідомили про це тільки зараз. Померла актриса уві сні в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Маккензі знімалася в кіно з пелюшок. Як дочка акторів, її знімали в ролі дитини. Початком її кар’єри вказують фільм «Драматична життя Авраама Лінкольна», що вийшов на екрани в 1924 році. А принесли популярність актрисі головні ролі у вестернах, де її партнером був Джин Отрі. Вона також знялася в «Сніданку у Тіффані» з Одрі Хепберн.