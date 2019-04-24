Екс-радника Трампа викликали до суду у справі про втручання Росії в американські вибори

Колишній провідний юрисконсульт Білого дому Дон Макган дасть свідчення в Конгресі США про можливе перешкоджання президента Дональда Трампа розслідування скандалу навколо втручання Росії в американські вибори 2016 року. Юридичний комітет Палати представників запросив Макгана виступити 21 травня.

До 7 травня – письмові свідчення.

Макгана також зобов’язали до 7 травня надати необхідну інформацію у письмовому вигляді. За словами Надлера, доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера містить суттєві докази того, що Трамп, зокрема, перешкоджав здійсненню правосуддя і Макган є важливим свідком цих заходів.

Тепер обов’язок Конгресу – визначити всі неправомірні дії Трампа і прийняти рішення про подальші дії парламенту як контролюючого органу згідно з конституцією, додав Надлер.

В опублікованому 18 квітня в неповній версії доповіді Роберта Мюллера констатується відсутність доказів незаконного змови передвиборного штабу Трампа з Росією, але спецпрокурор уклав, що команда Трампа явно сподівалася виграти від втручання Росії. Доповідь також не звільняє Трампа з усією ясністю від звинувачень в тому, що він чинив перешкоди органам юстиції.