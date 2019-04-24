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Меркель зателефонувала Зеленському

24.04.2019

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала новообраному президенту України Володимиру Зеленському.

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала обраному президенту України Володимиру Зеленському. Федеральний уряд продовжить активно підтримувати Україну на шляху реформ, а також її право на суверенітет і територіальну цілісність», — йдеться в повідомленні.

Меркель запросила Зеленського в Німеччину. Також, згідно з повідомленням, вони домовилися тісно контактувати.

«Зеленський подякував за німецьку підтримку України і показав, що дуже зацікавлений у прогресі в рамках «нормандського формату», — йдеться в заяві.

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