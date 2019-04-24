Журналіст: у росіян тепер новий «шоколадний барига» з України

Не встиг Володимир Зеленський до кінця зрозуміти, що він вже практично президент і життя як раніше вже не буде, як росіяни почали працювати над падінням його рейтингу.

Про це у своєму блозі пише журналіст Антон Павлушко.

Він зазначає, ось вже з’явилася стаття в якийсь регіональної італійській пресі про зв’язок Зеленського з якимось російським олігархом Герасименко.

Тепер головним «шоколадним баригою» Україна стає регіональний комік Зеленський. Саме час замислитися: що у росіян є на Зеленського? Більшість своїх проектів «95-й квартал» робив на дві країни, щоб один і той самий фільм можна було продати як українцям, так і росіянам. А ще він працював на корпоративах, а це купа невиданого матеріалу, записаного п’яною рукою то на мобільний, то на погану камеру. Зараз десь у ФСБ вже готують купу цікавих нарізок з таких зустрічей: ось п’яний мужик член ради директорів якогось банку ломанувся на сцену і просить Зеленського пограти на роялі як в тому кліпі, от ображений папік черговий зірки ломиться бити особа, от чувак намагається запхати пачку купюр і тому подібне. А ще купа відео з невиданих дублів зі зйомок кіно.

Журналіст підкреслює, росіяни також знають про всіх фінансових операціях Зеленського. Отже, коли треба, то в пресу будуть викидати черговий незадекларований актив Зеленського або його друзів. Якщо справа дійде до спору, той найбільше проти Зеленського буде виступати, як рідний «1+1». Це буде цікаво, всі будуть сміятися, з українського президента робити клоуна. Буде неприємно, але Зеленський знав, куди йшов. Завдання росіян буде достатньо простим – зробити українському президенту як можна маленький рейтинг і повністю його висміяти. Те ж, що було з Порошенком.