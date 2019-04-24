“Нафтогаз” за рік скоротив прибуток на 24,5 млрд гривень

У 2018 році Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” скоротила чистий прибуток на 64,3%, або на 24,532 млрд гривень до 13,613 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Про це сказано у фінзвітності компанії, передають Українськi Новини.

У 2018 році компанія збільшила чистий дохід на 9,05% або на 17,011 млрд гривень до 204,938 млрд гривень.

Компанія пояснює зниження прибутку тим, що в 2017 році у фінзвітності було відображено позитивні результати Стокгольмського арбітражу в розмірі 12,6 млрд гривень.

У звітності за 2018 рік було враховано ПДВ на компенсацію за рішенням арбітражу щодо транзиту газу в розмірі 4,8 млрд гривень.

На скорочення прибутку також вплинули забезпечення по вкладниках на 10,1 млрд гривень, з яких на 9,6 млрд, – забезпечення по суперечці з “Укртрансгазом”.

“Нафтогаз” отримав 5,1 млрд гривень прибутку від продажу і постачання газу, в тому числі збиток від реалізації газу за спецзобов’язаннями 2,9 млрд гривень, а прибуток з продажу штучного газу за нерегульованими цінами – 8 млрд гривень, що в 1,5 рази більше, ніж у 2017.

Джерело – ukranews