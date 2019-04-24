Меркель зателефонувала Зеленському і пообіцяла підтримку Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Зеленському і обіцяла підтримку Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини, передають Українські Новини.

Канцлер підкреслила, що Федеральний уряд Німеччини буде і надалі активно підтримувати Україну на шляху реформ, а також відстоювати її права на суверенітет і територіальну цілісність.

І Меркель, і Зеленський оцінили тісні відносини між двома державами. Також Зеленський подякував Німеччини за підтримку України і висловив зацікавленість у прогресі за “нормандскому формату”.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах Президента ізапросила його відвідати Німеччину.