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Конкурс на посаду голови митниці призупинено

24.04.2019

Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державної митної служби до скасування відповідного рішення суду.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.

“Конкурсна комісія уповноважена лише частково виконати постанову Окружного адміністративного суду Києва від 17 квітня, а саме зупинити проведення дій з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби”, – йдеться в повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що термін подачі документів на конкурс може становити не менше 15 і не більше 30 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу, при цьому результати конкурсу публікуються на пізніше 45 календарних днів з цієї ж дати.

“У разі призупинення дій Комісії з проведення конкурсу і після прийняття рішення про його відновлення відповідні процедури повинні бути проведені з урахуванням граничного терміну”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 17 квітня, коли була ухвалена постанова суду, пройшло 28 днів з дати оголошення конкурсу.

“Тобто, коли буде прийнято рішення про відновлення конкурсу, відлік почнеться з 29 дня. Всі результати попередніх етапів відбору, в тому числі і визначення фіналістів, залишаються в силі”, – повідомили в Мінфіні.

 

Джерело – Економічна правда

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