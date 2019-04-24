У будівлі АП є басейн і сауна, туди приходили за Януковича – Шимків

У будівлі Адміністрації президента на Банковій є басейн і сауна, ними користувалися представники адміністрації президента-утікача Віктора Януковича.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів колишній заступник глави АП Дмитро Шимків.

“Одного прекрасного дня я блукав по АП з мапою, шукав підходящу кімнату. Тут у того кабінет, там той сидить. І я натрапив на таку чудернацьку кімнату. Стукаю, відчиняє бабця. Я кажу: “Добрий день. А що тут у вас?” Вона каже, мовляв заходьте”, – розказав Шимків.

“Я заходжу, а там – велика така вітальня, камін, дивлюсь – масажний зал, тренажерний зал, сауна, басейн! Розумієте, в Адміністрації басейн і сауна. Питаю її, а хто був останній раз тут? Каже: “За Януковича ходили”, – продовжив він.

За словами Шимківа, у команді Порошенка не знали про басейн і сауну у будівлі АП.

“Та ми уже кілька місяців працювали! Пішли, провів усім екскурсію. Ну і постає питання, що з усім цим робити? Я кажу: давайте все це винесемо звідси. Борис (Ложкін – УП) каже теж, що так, нафіг все це звідси. Але тут у нас був такий представник президента в Кабміні (Олександр Данилюк – УП), який каже: “Ні-ні-ні. Це ж можна користуватись”. І не дали мені все це викинути. Не знаю, яка там зараз доля цього всього”, – додав він.

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