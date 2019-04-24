«Пробачити і посадити»: Усик жорстко пройшовся за підсумками виборів, потужне відео

Непереможений український боксер-професіонал, який виступає у 1-й важкої (до 90,7 кг) і важкої (понад 90,7 кг) вагових категоріях Олександр Усик під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram прокоментував підсумки президентських виборів в Україні.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі відповідаючи на питання «Як настрій?», одного з своїх передплатників не зміг не обійтися без коментарів у бік недавніх виборів і їх результатів.

«У нас новий президент. Чудово. Знаєте, дуже цікаво? Подивитися, еее.. он тих перевертнів, які будуть перевертатися, тобто вони будуть перевтілюватися в інший вигляд. Насправді, їх треба пробачити. Пробачити і посадити», – сказав Олександр.

Нагадаємо, що історія має властивість повторюватися саме тому багато громадян України вирішили порівняти Петра Порошенка з найбільшим правителем Великобританії Уїнстоном Черчиллем. Журналіст Дмитро Гнап також вирішив, у свою чергу, порівняти чинного президента України Петра Порошенка з найодіозніших прем’єром Великобританії Уїнстоном Черчіллем, який очолював країну в 40-их роках минулого століття в розпал Другої світової війни.

Раніше портал «Акценти» писав, що абсолютний чемпіон по боксу Олександр Усик перейшов в категорію надважкої ваги. За правилами перший бій повинен відбутися за кордоном. У зв’язку з цим колишній боксер і чемпіон світу Віталій Кличко, а нині мер Києва висловився про можливість проведення бою Олександра Усика в Києві.

Також портал «Акценти» повідомляв, що український боксер і абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, що кілька країн пропонували йому стати громадянином і виступати за чужі збірні. Але Олександр Усик вважає себе патріотом України і не хоче приймати громадянство інших країн. Варто відзначити, Олександр Усик відповів на критику на його адресу з приводу рішення битися в Москві проти Мурата Гассієва.