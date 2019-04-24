Ігор Лесев розкрив плани Юрія Луценка: «після обслуговування Порошенко сяде на хвіст…»

Політичне життя нинішнього Генерального прокурора України Юрія Луценка зробила з нього персонажа, який нагадує казкового героя «колобка». Про це в програмі «Не добрий вечір» заявив її телеведучий Ігор Лесев.

Ведучий зазначив, що Луценко всю свою кар’єру когось зраджує і перебігає з табору в табір. Ігор Лесев назвав його колобком на утриманні. Луценко почав кар’єру в політиці в команді Пустовойтенко. Після цього перейшов у команду Олександра Мороза. Після цього працював у команді Віктора Ющенка, а потім з Юлією Тимошенко. Останні п’ять років він працював з командою Петра Порошенка.

Після цього ведучий зазначив, що Юрій Луценко може перебігти в іншу команду і це справа часу. Так, на його думку, Луценко перейде незабаром в команду Кличка. Однак Лесев допускає, що нинішній генпрокурор може сісти у в’язницю.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко впевнена, що депутатів, які перейдуть з Блоку Петра Порошенка в команду шоумена Володимира Зеленського, буде небагато. Вона також нагадала, що деякі депутати вийшли з парламентської фракції «Самопоміч».

Також Акценти писав, що новий президент України Володимир Зеленський має намір набрати абсолютно нових людей, і позбудеться від людей старої влади. Так Володимир Зеленський заявив, що він має намір звільнити генерального прокурора Юрія Луценка. Варто зазначити, що Юрій Луценко був призначений на посаду генерального прокурора України у 2016 році. Згідно ст. 131 Конституції україни, прокуратуру України очолює генеральний прокурор, якого призначає і звільняє з посади за згодою Верховної ради України президент України. Рядків повноваження прокурора при цьому 6 років.

Нещодавно Акценти писав, що народний депутат України Ірина Луценко в черговий раз вразила своїм зазнало помітних змін зовнішнім виглядом. Портал «Країна», очаровавший обраницею, навіть провів розслідування і дізнався, як саме політик міг змінити зовнішність.

Ірина Луценко вважається однією з найстильніших жінок в українській політиці. До того ж, вона схильна до епатажу і має смак, а тому часто виходить у світ в чудових, іноді дуже дорогих нарядах. Втім, українці помітили і ще одну зміну в одіозному політику. Мало того, що Ірина Луценко сильно схудла, вона, по всій видимості, зробила якісь косметологічні процедури.

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