Путінський патріарх Кирило вирішив підлизатися до Зеленському і виплеснув тонну жовчі: «період утисків і гонінь»

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило приєднався до загальних привітань і восхвалениям переможця президентської гонки Володимира Зеленського. Він висловив надію, що в Україні «закінчиться період утисків і гонінь на віруючих УПЦ МП». Таку заяву головного путінського попа було опубліковано прес-службою РПЦ.

Патріарх Кирило заявив, що український народ пов’язав із Зеленським свої надії на краще життя. У зв’язку з цим переможець президентських перегонів отримав шанс об’єднати український народ, вирішити економічні та соціальні проблеми. А також Кирило вирішив, що новообраний президент може подолати існуючі, на його думку, в Україні конфлікти і розбіжності.

«Народ України, який підтримав Вашу кандидатуру, пов’язує з Вами великі надії на зміни життя на краще. Вам дано історичний шанс об’єднати націю і внести особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, подолання існуючих конфліктів і розколів», – зазначив Кирило.

Крім того, патріарх Кирило вважає, що Зеленський здатний не тільки налагодити злагоджену роботу державних органів і державної системи, але і створити умови для підвищення рівня життя українців. Забезпечити таку роботу зазначених складових можна тільки спільними зусиллями» всіх сил, які мають благі наміри.

«Висловлюю щиру надію на завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української Православної Церкви», – підкреслив патріарх.

Нещодавно портал Акценти писав, що привітання на адресу Зеленського все не вщухають. Так, після того, як «слуга народу» полчуил вітання майже від усіх глав держав йому прийшло ще одне не менш важливе привітання від головного рабина України. Моше Реувен Азман дещо пообіцяв слузі народу.

Також Акценти писав, що українська співачка і учасниця проектів «Танці з зірками» Наталя Могилевська привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Вона написала пост в Instagram, в якому розсипалася в привітаннях і похвальбу на адресу шоумена.

У Кремлі визнали передчасним вітати Зеленського, писав Акценти. І хоча «в Москві з повагою ставляться до вибору українського народу», «легітимність цих виборів в цілому була поставлена під питання, коли не була надана можливість голосувати 3 млн громадян України, які проживають в РФ».

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