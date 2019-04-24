Українцям заборонять здавати квартири: у Раді зробили скандальну заяву, подробиці

Верховна Рада України внесе зміни до Житлового кодексу. Нові правила торкнуться оренди квартир у жилих будинках під офіси, міні-готелі та офіси. Документи було подано на розгляд вчора, 22 квітня.

Автор законопроекту представник БПП Артур Герасимов. Він запропонував внести зміни не тільки в Житловий кодекс, але і в деякі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, чиновник пропонує виправити або внести правки до статті 150 КУ текст про те, що здача в оренду квартир не за призначенням карається за законом. Також у статті повинні бути роз’яснення відповідальності за порушення цього правила.

Герасимов вважає, що власники можуть здавати свої квартири в оренду, якщо дотримуються правила, зазначені в законодавстві, а мешканці не відчувають незручностей. Також власники квартир можуть вести господарську діяльність у своїй нерухомості, але також без шкоди для оточуючих.

Незважаючи на ці правила Герасимов вважає, що потрібно заборонити подобову оренду квартир. Також буде під забороною здача житлової нерухомості під офіси в будівлях з великою поверховістю.

Виключення складуть хостели, але їм доведеться змінитися і відповідати вимогам. Так в новому документі прописано, що на кожного постояльця повинно бути не менше 4 квадратних метрів для спального місця і не менше 6 квадратних метрів для особистого простору. Або ж в таких готелях повинна бути загальна кімната для спілкування і відпочинку. Крім того, в хостелах обов’язково повинні бути зручності, як у кімнатах, так і загальні.

Варто зазначити, що нововведення не торкнутися приміщень, які розташовані у цокольних поверхах або на останніх поверхах житлових будинків. При порушенні зазначених норм і правил на винуватців буде накладатися штраф у розмірі 2000-3000 неоподатковуваних доходів громадян, а при повторному порушенні винуватцю вже загрожує 3000-5000 неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що напередодні виборів президента в Україні розкрилася ще одна можлива технологія фальсифікації, здатна суттєво вплинути на результати волевиявлення електорату. У повідомленні говориться, що при перевірці виборчих списків в одному з районів Києва виявили квартири, в яких зареєстровано більше 500 потенційних виборців. Тобто це половина голосуючих на одній ділянці.

Також Акценти повідомляв, що сфера здачі житла в оренду може зазнати істотних змін. Народні депутати вирішили «прикрутити гайки» всім, хто здає квартири в багатоквартирних будинках під офіси або хостели. У новому документі з’являться драконівські штрафи і ряд обмежень.

Нещодавно Акценти писав, що за півроку вартість оренди житла в столиці підскочила в ціні майже на 20%. Найбільше зросли в ціні трикімнатні квартири, найменше – однокімнатні, інформує аналітична служба OLX. Так, найдешевшим районом на ринку оренди в столиці залишається Деснянський район, а найдорожчим – елітний Печерський.