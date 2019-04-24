У мережі висміяли новий страх Путіна їдкою карикатурою: «Узурпатор закриє всі комедійний клуби»

У мережі висміяли нову путінську фобію, яка зародилася на основі результатів виборів президента України, на яких перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський. Художник висловив всю суть проблеми російського беззмінного лідера Володимира Путіна у вигляді картинки.

Весела карикатура швидко стала популярною в соціальних мережах. Автор Сергій Йолкін показав, як Путін проганяє з рушницею в руках всіх клоунів і блазнів з країни, а вони в страху тікають від нього. Судячи з виразу обличчя Путіна, він уже побачив мета і зараз вскинет рушницю.

Користувачі оцінили гумор і активно не тільки обговорювали карикатуру, але і поширювали її по мережі. Особливо яскраві коментарі користувачі залишили під постом автора карикатури Йолкіна.

«Нові конкуренти. Чи чекати нам незабаром Указ узурпатора про закриття всіх гумористичних «комедійних клубів» програм та передач?», «Він любить клоунів – скільки їх у його оточенні», «Галустян і Свєтлаков вже задумалися», «КВК вже заборонили?», «Правильно. Потрібно підстрахуватися. Дід схопився за рушницю», «Марно. Комічний талант Путіна поза конкуренцією», «Біжи, Міша, біжи», «трагікомедія», «Клоуноцид», «після виборів в Україні, Росії почалися репресії для юристів»,- пишуть вони.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що російський президент Володимир Путін знову осоромився і шокував навколишній світ своїм екстравагантним зовнішнім виглядом. На фотографії, яку опублікував в соціальній мережі Фашик Донецький. Володимир Путін зображений у взутті, яка більше підходить гламурної світської левиці, а не главі ядерної держави. Варто звернути увагу, що користувачі інтернету оцінили прагнення Путіна до прекрасного, залишивши чимало пам’ятних коментарів до фото.

Також Акценти писав про те, що Зірка російського Comеdy Club Павло Воля підхопив хвилю Володимира Зеленського та Івана Урганта, теж зібравшись поборотися за пост глави держави. Відповідний пост комік оприлюднив в соціальній мережі Instagram. Воля вирішив для початку перевірити, чи підтримають його росіяни в такий сміливий крок. Він виставив пост з текстом: «За Волю». Актуальне опитування. Голосуй лайком і словом «Так» у коментарях».

Нещодавно Акценти писав, що Китай хоче сам продавати літак на китайському ринку і пропонує Росії продавати його у себе і на світовому ринку. У світлі такої пропозиції ОАК всерйоз розглядає варіант відмовитися від партнерства і розподілу витрат.