Нову фобію Путіна висміяли їдкою карикатурою: «поза конкуренцією…»

В інтернет-мережі висміяли Путіна з новою «фобії» після виборів в Україні.

Відповідну опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін у своєму Twitter.

На малюнку зображений Володимир Путін з рушницею, який полює на шоуменів і клоунів. Судячи по обличчю володаря Кремля, він почав прицілюватися.

Фотожаба відразу ж підкорила мережа, викликавши величезний ажіотаж. Користувачі необачно почали висміювати російського президента.

«Чи чекати нам незабаром Указ узурпатора про закриття всіх гумористичних «комедійних клубів» програм та передач?», «Боротьба з конкурентами», «Навіщо, він любить клоунів і постійно оточує себе ними?», «Галустян і Свєтлаков вже задумалися», «Правильно. Потрібно підстрахуватися. Дід схопився за рушницю», «Біжи, Міша, біжи», «після виборів в Україні, Росії почалися репресії для юристів», — висміюють в мережі.

Раніше Путін осоромився під час расширенногозаседания Ради Безпеки з держполітики в галузі космосу.

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Так, наближений до Кремля Дмитро Смірнов у своїй соцмережі написав: «Путін на розширеному засіданні Ради Безпеки з держполітики в галузі космосу: Якщо ми будемо топтатися на місці або постійно говорити про наших колишніх досягнення, надолужити згаяне буде просто неможливо».

В Адміністрації президента Росії Володимира Путіна сподіваються, що новий президент України не буде належати до «партії війни».

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що новий президент не буде укладати домовленості з Москвою, а замість цього буде працювати на вибудовування нових взаємовигідних відносин.

«Ніякі угоди з Путіним чи Москвою не потрібні. Потрібно вибудовувати нормальні, добрі, взаємовигідні відносини на основі взаємної довіри, відносини співпраці і взаємодії, які в інтересах і росіян і українців, що живуть і в Росії, і в Україні», — заявив Дмитро Пєсков.

Коментуючи ситуацію на Донбасі, Пєсков також підкреслив, що «немає ніякої іншої основи, окрім як мінські домовленості». «У цьому випадку потрібно виконати деяку кількість дій, які у зводі домовленостей вказані і приведені в тій послідовності, в якій вони наведені, і під яким стоять підписи відомих глав держав», — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, генерал розповів, коли Росія віддасть захоплений півострів.

Як повідомляв Hyser, скандальна Захарова зганьбилася, критикуючи Уляну Супрун.

Також Hyser писав, що Путін зганьбився зовнішнім виглядом.