Ford Bronco відновили, але вже як електрокари: класичний позашляховик

Легендарну модель Ford відновили як електрокар.

Мова йде про моделі Bronco, яка випускалася з 1966 по 1996 рік, передає портал ТОнеТО. У компанії Zero Labs пішли ще далі і зробили рімейк Бронко на электродвижке.

По дизайну він повністю копіює Ford Bronco, про кузов зроблений з вуглепластика, а замість ДВС поставлена літій-іонна батарея ємністю 70 кВт-год, яка живить 360-сильний електродвигун постійного струму. У моделі є запас ходу в 306 кілометрів.



В електрокарі є п’ятиступінчаста коробка передач. Коштувати транспортний засіб буде від двохсот до трьохсот доларів.

Нагадаємо, Mullen показав своє електричне спортивне купе Qiantu K50, який був створений у співпраці з компанією Qiantu, дочірнім підприємством китайського автовиробника CH-Auto.

Qiantu K50 — повністю електричний, повнопривідний двомісний автомобіль, який повинен стати найбільшим виробничим проектом Mullen Technologies, пише news.infocar.

Електромобіль має два двигуна з рідинним охолодженням, які в сукупності видають потужність 430 кінських сил. Також він оснащений літій-іонним акумулятором T-образної форми потужністю 70 квт, велика частина якого перенесена в задню частину автомобіля.

Qiantu має досить багато деталей з вуглецевого волокна, завдяки чому вдалося знизити вагу авто.

Також електромобіль має 360-градусну об’ємну камеру, лобове скло з підігрівом спереду і сонячну панель на даху для включення клімат-контролю. У салоні встановлені голосова навігаційна система і 15,6-дюймовий інформаційно-розважальний сенсорний екран.

Крім того, компанія Qiantu надасть для складання K50 деякі деталі і раму. Очікується, що на одному запасі ходу електромобіль зможе проїхати близько 200 км. А час розгону з 0 до 100 км становитиме 4,2 секунди.

На ринок електромобілів вривається новачок — спортивне купе Qiantu K50. Вартість новинки перевищить сто тисяч доларів.

«З точки зору виробництва це найбільший проект», — заявив головний інженер Mullen Technologies і технічний директор Френк Макмехон.

Нагадаємо, що компанія KIA на автосалоні в Нью-Йорку представила безпілотний електромобіль HabaNiro. Автомобіль позиціонується, як прообраз майбутніх моделей корейської марки.

Це перший безпілотний автомобіль компанії, тому і виглядає він футуристично.

Повнопривідний концепт-кар, оснащений двома електромоторами, отримав агресивний дизайн. Відзначено, що без підзарядки новий Kia зможе проїжджати не менше 480 км. Це досить непоганий показник, враховуючи, що Telsa їде приблизно таку ж дистанцію на автономному акумуляторі.

Нагадаємо, KIA представила агресивний седан.

Як повідомляв Hyser, Porsche представили легендарну модель в новому кузові.

Також Hyser писав, що експерти розповіли, чи впливає зміна сезонної гуми на витрату палива.