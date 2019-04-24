Уфолог показав наявність життя на Марсі: фото все доводить

Вчені виявили, що Марс може бути живою планетою.

До подібного висновку прийшов уфолог Скотт Уорінг з Таїланду. Уорінг витратив багато часу на вивчення левової частки доступних знімків Червоної планети і заявив, що Марс цілком міг стати притулком для представників неземної цивілізації, повідомляє POLITEKA.

На знімку, зробленому сімнадцять років тому орбітальним апаратом НАСА «Марс Одіссей», чітко видно незвичайне спорудження на поверхні планети. Марс у цей час вже міг бути колонізований.

Вчені виявили, що Марс може бути живою планетою

Уфолог вважає, що цей дивний об’єкт був зведений не представниками людської раси. Квадратний і трикутний у плані, обсяги споруди з’єднані певним переходом. Вчений припускає, що прибульці створили цю базу багато років тому для форпосту в цій частині космосу.

Згідно теорії Уоринга, НАСА про все відомо, проте компанія не збирається говорити про прибульців, щоб не сіяти паніку і не згортати операції по дослідженню нової планети. Уфолог Скотт Уорінг впевнений, що на цей раз представники НАСА допустили помилку, опублікувавши даний знімок.

Марс цілком міг стати притулком для представників позаземної цивілізації

Раніше повідомлялося, що на Марсі сталося одразу два затемнення, які зафіксував марсохід. Curiosity зняв затемнення, які відбулися на планеті Марс. Їх було два, 17 і 26 березня. Про це повідомляє NASA, яке вирішило опублікувати знімки, надіслані апаратом.

Супутник планети Деймос викликав затемнення 17 березня, а 26 березня Сонце затулив супутник Марса — Фобос. Саме ці явища і зафіксував апарат.

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Фобос в повному обсязі закриває сонячний диск, таке затемнення називають кільцевим. У той же час, орбіта Деймоса дуже віддалена, тому він зовсім не може закрити Сонце. Тому вчені кажуть, що він «переходить» через Сонце.

Також з’явилася інформація про те, що в горішніх шарах грунту на Марсі вченими були виявлені сліди нітратів і нітритів, що є свідченням того, що на планеті можуть бути найпростіші білкові форми життя.

Нагадаємо, що в Мережі з’явилися фото та відео Суперповню 2019 року.

Раніше Hyser повідомляв про міфи про місячному вплив на поведінку людей.

Також Hyser писав, що космічний апарат побачив відмінності в грунті на Місяці.