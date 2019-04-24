Автозавод ЗАЗ продає гоночний Lanos: унікальне авто

ЗАЗ виставив на продаж спеціальну версію гоночного Lanos.

Даний Lanos був спеціально модифікований для участі в гонках, пише avtolubiteli.club.

Авто, вироблене в 2004 році, отримало зварний трубчастий каркас безпеки, спортивні сидіння з чотирьохточковими ременями безпеки, кермо з трьома спицями, спеціальне забарвлення, вертикальний ручне гальмо, без задніх сидінь та іншими модифікаціями.

Також машина оснащена низькопрофільними колесами і оригінальним підрамником. Двигун — GM Ecotec об’ємом 2 літри з 16 клапанами.Вже не перший раз АвтоЗАЗ продає такі унікальні експонати — місяць тому продавався розбитий після сертифікаційного краш-тесту ZAZ Vida, який був придбаний за 3 тис. доларів.

Нагадаємо, що в Мережі інтернет з’явилися фотографії нового автомобіля Ланос 2020 року Запорізького автомобілебудівного заводу. І, схоже, справи на заводі йдуть вгору, що не може не радувати.

Улюблений багатьма вітчизняний автомобіль повертається, але про перспективи на майбутнє говорити ще рано.

Отже, в нашому розпорядженні виявилися фото ескізів, які можуть натякати на активну розробку моделі нового покоління. Як водиться в подібних випадках, якість зображень залишає бажати кращого.

Але ми підвищили різкість і контрастність фото, щоб розглянути більше інтригуючих дет.

Зрозуміло, на скетчах немає ніяких підписів, що вказують на конкретну модель. Ми чітко бачимо впізнаваний шильдик ZAZ. Однак, зображеним автомобілем може виявитися саме новий Ланос. Логічно було б очікувати таке авто через 1,5-2 роки.

Новий Ланос отримав передні фари і велику фальшрадіаторні грати з «багатим» хромованим декором і великою емблемою автовиробника. Також варто відзначити пластику переднього бампера і «бумеранги» денних ходових вогнів.

Звичайно, дизайнерські ескізи завжди буяють красивими елементами зразок величезних коліс, довгих капотів і невеликої площі скління. Технологічні норми і вимоги безпеки завжди вносять корективи в пропорції автомобіля.

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На походження моделі в тому числі вказує подібність малюнків з концептом ZAZ Lanos M, представленим у 2007 році. Пустити у виробництво автомобіль планували ще в 2009 році, однак цього так і не сталося.

Також варто відзначити пластику переднього бампера і «бумеранги» денних ходових вогнів. Звичайно, дизайнерські ескізи завжди буяють красивими елементами зразок величезних коліс, довгих капотів і невеликої площі скління. Технологічні норми і вимоги безпеки завжди вносять корективи в пропорції автомобіля.

На даний момент ми нічого не знаємо про технічної складової новинки. Але було б логічно використовувати більшість колишніх компонентів і навіть платформу, яка добре пристосована до умов наших доріг.

Нагадаємо, що автолюбителі перетворили горбатий «Запорожець» спорткар за образом Porsche.

Раніше Hyser повідомляв, що ЗАЗ випустив два нових транспортних засоби.

Також Hyser писав, що український автозавод випустить кілька новинок по нормам Євро-6.