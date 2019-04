«По стопах Зеленського»: комік збирається стати президентом Росії

Комік з Comеdy Club Павло Воля зібрався в президенти Росії.

Відомий шоумен вирішив перевірити, чи підтримали б його росіяни на майбутніх виборах президента Росії, передає портал Lenta.ua. Свою пропозицію він залишив в соціальній мережі Instagram. Багато з передплатників підтримали Павла Волю.

«Чого б і ні? Тим більше у випадку, коли країну хочуть перетворити в КНДР», «Я вже думала не вирішиш. Блін, навіть на вибори піду», «Воля йди в президенти ми за тебе всі будемо голосувати», — пишуть передплатники Instagram.

View this post on Instagram

🔥🔥🔥 Актуальне опитування!!!🔥🔥🔥 Голосуй лайком ❤ і словом ТАК в коментарях 😂😂😂

A post shared by Павло Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on Apr 22, 2019 at 8:04am PDT

Раніше повідомлялося, що експерт назвав реальні результати голосування за Порошенка і Зеленського. Далеко не так багато українців підтримали кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, як говорить статистика.

У день другого туру виборів з’явилися результати екзит-полів. Згідно з соціологічними даними, Володимира Зеленського підтримали 73% виборців. А чинного президента підтримали близько 24% громадян.

Протягом кампанії неодноразово робилися фейкові заяви нібито від команди ЗеленскогоВ той же час керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін на своїй сторінці в Facebook навів реальні показники, які помітно змінюють ситуацію.

«Немає ніяких 24% підтримки Порошенко. Немає ніяких 73% підтримки Зеленського», — написав експерт, посилаючись на дослідження психолога Олександри Азарової. Цифри, які раніше проігнорували ЗМІ, вражають уяву. Величезна частка українців просто відмовилася голосувати.

Субсидії в Україні відмовляються видавати «живими грошима»: що трапилося

Головне

Як виявилося, раніше експерт нагадала в соціальній мережі про те, що далеко не всі українці вирушили голосувати у другому. За даними екзит-полу, 38% виборців 21 квітня не ходили на виборчі дільниці. Таким чином, реально за Володимира Зеленського проголосували 45,38% населення України. Навіть так гуморист впевнено перемагає, адже його конкурент Петро Порошенко набрав тільки 15,68%.

Олександра Азарова зазначила, що неправильно ділити Україну на 75% і 25%, орієнтуючись на голосування. Адже, за її розрахунками, з 100 чоловік в одній маршрутці будуть їхати: приблизно 15 шанувальників Порошенко; приблизно 45 шанувальників Зеленського; і ще близько 38 осіб, які не визначилися з вибором.

Команда Володимира Зеленського оприлюднила повний список справжніх і фейкових сторінок новообраного президента України в соціальних мережах.

Команда Володимира Зеленського попросила представників ЗМІ використовувати для своїх публікацій виключно офіційні джерела інформації. Відповідне звернення розміщене в її офіційному Telegram-каналі.

Це стало реакцією на запущений опитування на одній з фейкових сторінок, створених симпатиками новообраного президента, в якому людей запитують про те, чи підтримують вони розпуск парламенту і дострокові вибори у Верховну Раду. Деякі засоби масової інформації вважають, що дане опитування було ініційовано безпосередньо командою Зеленського, що не відповідало дійсності.

У штабі Зеленського терміново звернулися до українців. Протягом всієї президентської кампанії неодноразово робилися фейкові заяви нібито від представників команди Зеленського, хоча насправді вони були від людей, які не мають до неї ніякого відношення.

Нагадаємо, розкрита формула успіху Зеленського.

Як повідомляв Hyser, в мережі показали, як проходили вибори 2019.

Також Hyser писав, що команда Зеленського приємно здивувала рішенням по розбудові України.