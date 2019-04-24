Дефіциту палива в Україні не очікується — ринок диверсифікований від російського

Ринок нафтопродуктів України досить диверсифікований, з 2017 року паливо в Україну надходить більш ніж з 10 країн. Про це заявили в Нафтогазовій асоціації України.







«Ступінь диверсифікації ринку України перевищує рівень багатьох європейських держав. З 2017 року паливо в Україну надходить більш ніж з 10 країн з використанням різноманітних логістичних схем — морський, залізничної, автомобільної та трубопровідної, що дозволяє в стислі терміни організувати будь-які поставки», — відзначили в асоціації.



Зокрема, асоціація проаналізувала зміни в постанову РФ від 18 квітня 2019 року № 460-25, які змінює режим постачання палива в Україну.



«Згідно з цим документом, з 1 червня 2019 року імпорт дизельного палива, бензину та скрапленого газу в Україну буде здійснюватися на підставі дозволів Мінекономрозвитку РФ. У документі не зазначається, що обсяги палива будуть якимось чином обмежені. Якщо компанії-постачальники палива своєчасно отримають дозволу, ситуація на ринку нафтопродуктів України залишиться незмінною», — наголосили в асоціації.



На сьогодні критерії та правила, за якими будуть видавати такі дозволи поки не оприлюднені.



«У разі затримки видачі дозволів компаніям-постачальникам палива, ринок швидко переорієнтується на поставки з інших країн: Білорусі, Польщі, Румунії, Угорщини та інших. В такому випадку можливі незначні коливання вартості палива, у зв’язку зі зміною логістичних маршрутів поставок», — додали в НАУ.



Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо про зміну режиму експорту світлих нафтопродуктів з РФ в Україну з 1 червня. У ЗМІ оцінили це рішення як «обмеження експорту».



Білорусь тимчасово припинила експорт нафтопродуктів в Україну, Польщу та країни Балтії через погіршення якості нафти, що надходить з РФ.



Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд буде шукати інші шляхи поставок палива.