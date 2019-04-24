Російська арктична експедиція не відбудеться через рішення української держкомпанії

Вартість поїздки в арктичний табір стартує від 19 тис. євро.







Щорічний російський арктичний табір «Барнео» не буде функціонувати із-за відмови української держкомпанії «Авіалінії Антонова» надати літак Ан-74 для перевезення людей.



Організатори табору зафрахтували український літак, але пізніше їм було відмовлено через підозри українських авіаторів, що судно буде використовуватися в інших цілях, передає ВВС.



В таборі все знаходиться близько 260 осіб, серед яких кілька вчених і обслуговуючий персонал, а близько половини мешканців — лижники, які мають намір здійснити похід до полюса і туристи, які літають до полюса на вертольоті.