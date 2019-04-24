Терористи на Донбасі дев’ять разів обстрілювали українських військових: є загиблий

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи дев’ять разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонену зброю.

Як повідомляє прес-центр ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Гнутово. Українські позиції неподалік Верхньоторецької потрапили під вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Маріїнки терористи застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а в районі Богданівки стріляли з станкових протитанкових гранатометів. Позиції українських військових неподалік Пісків були обстріляні з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ з великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли українських військових поблизу Луганського, а неподалік Південного застосували автоматичну стрілецьку та снайперське зброю.

У штабі додали, що в результаті обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав поранення.

За даними розвідки, за минулу добу чотири окупанти були знищені, ще четверо — поранені.