Туск поговорив із Зеленським: чекаємо саміту Україна-ЄС в липні

Президент Євроради Дональд Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським.

“По-перше, добрий телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні”, – написав Туск у своєму Twitter українською, повідомляє “Європейська правда“.

Він також поговорив по телефону з чинним президентом Петром Порошенком “після 5 років доброї співпраці”.

“Конкурентні, вільні та чесні президентські вибори з мирною передачею (влади) є найкращим доказом прогресу та демократії України”, – зазначив Туск.

Нагадуємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.

Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка “не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС”.

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