Скандальний гумористичний дует “Кролики” несподівано виступив в Україні

Відомий гумористичний дует з України “Кролики”, який раніше звинувачували в сепаратизмі, вперше за останні п’ять років виступив з концертом країні.

Свій виступ 22 квітня народні артисти України Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко показали в Полтаві, пише УНІАН.

Коміки запевняють, що не робили нічого поганого і шкодують, що українці називали їх зрадниками.

“Ми дали перший великий концерт в Україні за останні п’ять років. Концерт був в Полтаві. Був аншлаг. Сьогодні концерт в Кременчуці. Публіка вчора прийняла нас” на ура! “- сказав Данилець.

Моісеєнко додав, що вони завжди ставилися до українського глядача з особливою теплотою і переживали, що на батьківщині їх звинуватили в державній зраді.

“З нас зробили сепаратистів, хоча жодного поганого слова на адресу рідної України ми не сказали, ніякої підтримки сепаратизму ми не чинили ні словом, ні думкою … Після того, як нас назвали небажаними персонами, ми працювали в Німеччині, США, Австралії, Фінляндії , Прибалтиці, Узбекистані, Казахстані … Тепер ось повернулися на нашу сцену “, – запевняють представники дуету.

Данилець і Мойсеєнко прокоментували обрання на пост президента України Володимира Зеленського. Вони відзначили, що новина стала для них несподіванкою, але за нього відчувають гордість.

“Тепер йому буде важко. Він сміявся раніше над президентом, а тепер йому необхідно працювати так, щоб над ним не сміялися”, – сказав Данилець.

Нагадуємо, в 2016 році дружину Володимира Данильця Людмилу викрили в симпатії до російсько-каральним військам на Донбасі.