США пригрозили Росії авіаносцями

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що американські авіаносці в Середземному морі — це сигнал, який попереджає Росію про необхідність прислухатися до міжнародного співтовариства. Про це повідомляє з посиланням на прес-реліз Шостого флоту ВМС США.

За словами Хантсмана, потужна ударна група авіаносців говорить Росії про те, що їй пора «припинити свою дестабілізуючу діяльність по всьому світу».

«Коли у вас є двісті тисяч тонн дипломатії, яка курсує по Середземному морю — це те, що я називаю дипломатією — більше нічого не потрібно говорити», — передає CNN слова Хантсмана.

Ударна група ВМС США почала діяти в Середземному морі 23 квітня. Туди входять два атомні авіаносці типу «Німіц» — Abraham Lincoln і John C. Stennis. У загальній складності в регіон перекинуті 10 кораблів, 130 літаків і близько дев’яти тисяч морських піхотинців.