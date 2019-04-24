Путін втрачає популярність, піднімаючи податки і винагороджуючи нафтові компанії

Підвищення податків дещо компенсується тим, що Росія закликає свої нафтові компанії зберегти стабільні ціни на паливо, щоб захистити своїх людей від високих цін на паливо. Але на додаток до підвищення податків уряд також погодився виплатити нафтовим компаніям за це компенсацію, компенсувавши їм 60 відсотків різниці між європейськими цінами на паливо і російськими цінами на паливо.

Звичайно, маси зазвичай вітають більш низькі ціни на паливо, але щоб це сталося, Росія вивільняє 8 мільярдів доларів зі свого суверенного фонду добробуту і передає його нафтовим компаніям – нафтовим компаніям, які пережили досить насичений рік. І саме ця частина угоди розпалювала протиріччя в країні.

Російський суверенний фонд добробуту, який в даний час оцінюється майже в 60 мільярдів доларів, згідно Reuters, фінансувався в основному за рахунок цих нафтових компаній; фіскальне правило вимагає, щоб у цей фонд добробуту зберігалися доходи від російської нафти, що перевищують 40 доларів за барель. Але він також був розроблений для того, щоб ізолювати країну від геополітичних потрясінь і економічних труднощів, які можуть виникнути в майбутньому, для майбутніх поколінь.

Цікавий поворот подій, який призвів до необхідності підтримувати ціни на паливо на стабільному рівні, був обумовлений головним чином підвищенням цін на нафту в минулому році – більш високими цінами на нафту, за які Росія частково несе відповідальність, оскільки вона продовжує співпрацювати з ОПЕК для скорочення видобутку.

Скорочення виробництва, однак, мало що змінило для російських нафтових гігантів. Виручка Роснефти за повний рік в 2018 році зросла на 37 відсотків. Виручка Лукойлу зросла більш ніж на 35 відсотків.