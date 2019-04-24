Серія вибухів у Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до 359 осіб

Число загиблих в результаті вибухів, що прогриміли в країні у день католицького Великодня, досягло 359 осіб.

Число загиблих в результаті вибухів на Шрі-Ланці збільшилася.

За останніми даними, число загиблих в результаті вибухів, що прогриміли в країні у день католицького Великодня, досягло 359 осіб. Раніше повідомлялося про 321 загиблого.

Представник поліції Руван Гунасекара заявив 24 квітня вранці, що 18 підозрюваних в причетності до вибухів були заарештовані за ніч. Тим самим число затриманих становило 58 осіб.

Раніше ІГ взяло на себе відповідальність за теракти в Шрі-Ланці. Агентство Amaq від імені організації заявило, що метою атак були християни та громадяни країн, які брали участь у бойових діях проти “Ісламської держави”.

Як повідомлялося, всього на Шрі-Ланки відбулися дев’ять вибухів. Загинули щонайменше 321 чоловік, серед них 45 дітей. Влада Шрі-Ланки назвали теракти помстою за стрілянину в мечетях Нової Зеландії, де загинули 50 осіб.