Знайомтеся, члени одеської Зе-команди: захисник ОЗУ Затоки і ховався від поліції бізнесмен з Черкас

Завтра у Одесі представники Зе-команди збираються обговорити подальшу долю регіону.

Про це повідомили в прес-центрі ІА «Одеса-медіа», де і буде проходити конференція.

Так, у дискусії візьме участь черкаський підприємець і голова громадської організації «Слуга народу Одещини» Олександр Хмельковский.

Про цього експерта одеського регіону з Черкас мало інформації в мережі, так що можна сміливо говорити про нових осіб команди президента Зеленського.

Але дещо все ж ми знайшли: виявляється Олександр Хмельковский місяць переховувався від закону і значився у розшуку з 15 листопада 2017 року по 14 грудня 2017 року як відповідач за цивільним позовом.

Особливо його добре знають у Затоці, де йде жорстка боротьба за узбережжі.

Що нового в розвитку одеського регіону розкажуть «нові обличчя», дізнаємося завтра.