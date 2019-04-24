При президентстві Порошенко 5 фірм Дніпропетровщини «натендерили» на паливі 15 мільярдів

Після обрання в 2014 році Порошенко президентом України умовна група компаній Грановського-Адамовского стала одним з найбільших тендерних переможців та імпортерів палива в Україну.

З 2015 року група Грановського-Адамовского отримала пально-мастильних підрядів на 17 мільярдів гривень: 15 млрд грн отримали 5 фірм з Кам’янського і 2 млрд грн – київська фірма. Про це повідомляється в «Віснику держзакупівель» і системи «Прозорро».

Умовна група компаній, чиє неофіційну назву «комодовцы», походить від ТОВ «Трейд Коммодити», пов’язаного з бізнесменом Андрієм Адамовским і оточенням нардепа від «БПП» Олександра Грановського.

Скріншот з сайту Верховної Ради

Майже всі тендерні кошти, отримані групою, прийшлися на п’ять найбільших замовників:

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» – 10,28 млрд грн;

Міністерство оборони України – 5,53 млрд грн;

Державне агентство резерву України – 0,42 млрд грн;

АТ «Центренерго» – 0,23 млрд грн;

Філія «Вільногірський ГМК» АТ «ОГХК» – 0,10 млрд грн.

До складу групи входять шість компаній, які поділили тендерні підряди наступним чином.

У 2017 році у справі за постачання компанією «Трейд Коммодити» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів цієї компанії Володимира Трофименко, головного тендерщика армії Володимира Гулевича і заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Однак зараз вони всі на волі і продовжують перебувати на посадах.

У 2018 році Верховний суд залишив без задоволення касаційні скарги НАБУ і ГАСУ (Госаудитслужба) у справі про скасування вимоги аудиторів до Міноборони стягнути з «Трейд Коммодити» 149,34 млн грн. Мова йшла про збитки через незаконного підвищення вартості палива шляхом укладення додаткових угод в рамках 14-ти контрактів, укладених в 2016 році.

3. ТОВ «Август Пром» Олександра Берковського з Кам’янського – 3,2 млрд грн.

4. ТОВ «Оптімус Конекшн» Миколи Весельського з Кам’янського – 3,06 млрд грн.

Зараз йдуть судові спори «Оптімус Конекшн» («Газтрейд») проти Міноборони за контрактами за 2017 рік на постачання палива загальною вартістю 759,47 млн грн. Компанія виграла суди першої інстанції про продовження строків поставки за договорами або їх розірвання, посилаючись на непередбачені обставини, які виникли в її контрагентів та які завадили виконати постачання в термін («Трейд Коммодити» і ТОВ «Химпродторг Лтд»). Однак компанія програла апеляцію, яка повернула справу до суду першої інстанції. Крім того, суд 15 квітня прийняв позов Головного військового прокурора в інтересах Міноборони проти «Оптімус Конекшн» про стягнення з неї пені і штрафу в розмірі 15 млн грн.

5. ТОВ «Торум» Дмитрія Медведєва з Києва – 1,97 млрд грн.

6. ТОВ «Мета Оіл» Георгія Гнояного з Кам’янського – 0,22 млрд грн.