Рахункова палата поставила під загрозу саму можливість лікування українців — Моз

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що звіт Рахункової палати щодо аудиту державних закупівель ліків і медичних виробів ставить під загрозу доступ українцям до безкоштовного лікування.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я України.

«Вибірковість уваги аудиторів Рахункової палати та її зауваження щодо процесу закупівель ставлять під загрозу доступ тисяч пацієнтів по всій Україні до безкоштовного лікування», — зазначають у відомстві.

На їхню думку, аудит був упередженим, причому міністерство двічі направляло зауваження Рахункової палати, але їх не врахували.

Аудит проводився за зверненням лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко і тривав більше 6 місяців. Причому, це вже другий аудит за останні два роки для оцінки ефективності використання грошей платників податків».

У міністерстві стверджують, що ціни на ліки при закупівлі міжнародних організацій і так істотно нижче.

«Замість надання об’єктивної оцінки ефективності закупівель ліків, економії державних коштів за рахунок істотного зниження цін на ліки, Рахункова палата включила в звіт деякі зауваження, які ставлять під загрозу доступ до лікування і життя тисяч тяжкохворих пацієнтів», — наголошують у Моз.

У той же час, у міністерстві зазначають, що в звіт не потрапили дані про фактичний стан справ, про фінансової ефективності закупівель ліків, вакцин і медвиробів через міжнародні спеціалізовані організації. Мова йде про ціни закупівель через міжнародні організації, які в кілька разів нижче, ніж закупівлі аналогічних препаратів на регіональному рівні, безкоштовні стенди для пацієнтів з інфарктом, закупівлю 90% препаратів для дорослих онкохворих дешевше, ніж в 2014 році, забезпечення вакцинами за календарем щеплень.