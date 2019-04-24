Мер Дніпра спрогнозував, що чекає українців після перемоги Зеленського

Борис Філатов розповів, як буде розвиватися ситуація в країні за нової влади.

Міський голова Борис Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook виклав власний прогноз того, що зміниться після перемоги Зеленського на виборах і як буде розвиватися ситуація в країні.

«Тарифи не знизять.

Війну швидко не закінчать.

Бідність відразу не переможуть.

Приватбанк не повернуть.

Томос не скасують.

Корупціонерів всіх не посадять.

Особливо Порошенко.

Росії нас не здадуть.

Зарплати не піднімуть.

Нових людей у владу не знайдуть.

Тотального реваншу не буде.

Армію будуть любити і плекати.

І взагалі, все, у що ви вірите або чим лякаєте самі себе, не трапиться.

А що станеться? Та нічого.

Особливо для 99 відсотків співгромадян. Так і не спромоглися отримати другу освіту або оволодіти ще однією професією», – написав Борис Філатов.

Така позиція мера Дніпра викликала активне обговорення в коментарях. Хтось висловлювався в підтримку, поділяючи позицію Філатова, хто заявляв, що Зеленський не дозволить тарифами рости далі.