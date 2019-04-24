Марув обматюкала МАУ за пропажу багажу

Співачка Марув записала і виклала у своєму Instagram ролик, в якому висловила своє обурення авіакомпанії МАУ тим, що у неї знову розкрили валізу і вкрали речі.

«Шановні МАУ — ви про***? Другий раз я лечу вашої авіакомпаній і в мене другий раз розкривають валізу і крадуть звідти речі. Мало того ще й зламали обидві валізи, з якими я летіла. Скільки б**ть можна?!», — заявила співачка.

Наприкінці березня повідомлялося, що співачку обікрали в столичному аеропорту «Бориспіль».

«Якщо ви збираєтеся вилітати з «Борисполя», і особливо МАУ, ретельно пакуйте свій багаж, бо ризикуєте бути зламаними і пограбованими, як я. У мене не було нічого цінного, але хлопці подумали на біжутерії, що це діаманти, золото і срібло», — розповіла Maruv.