Трамп провів закриту зустріч з головою Twitter

Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter про те, що провів “чудову зустріч” з його засновником Джеком Дорсі.

“Чудова зустріч відбулася цим днем в Білому Домі з Джеком (Дорсі) з Twitter. Багато тем обговорили, що стосуються їх платформи, і світу соціальних мереж в цілому. Сподіваюся на відкритий діалог”, – написав Трамп.

Прес-секретар Twitter назвав у своїй заяві зустріч з президентом “конструктивною”.

Тим часом, як повідомляє Washington Post з посиланням на обізнане про розмову джерело, президент значну частину зустрічі скаржився, що втратив частину передплатників. На його думку, Twitter цілеспрямовано їх видаляє.

У свою чергу, Дорсі зазначив, що число фоловерів може змінитися у зв’язку з тим, що Twitter проводить роботи по позбавленню від підроблених облікових записів.