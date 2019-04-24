У Дніпрі дівчина влаштувала голу НП посеред вулиці: фото

23 квітня в Дніпрі гола жінка вирішила пройтися вулицями міста, що активно обговорюють в пабликах в соціальних мережах.

Як йдеться на сторінці “Інформатора” в Facebook, дівчина “вийшла із зони комфорту і вирішила розбити стереотипи”.

“Всі пабліки в Facebook твердять, що потрібно виходити із зони комфорту, розбивати стереотипи, забивати на рамки і любити себе такими, якими ми є. Тому сьогодні одна з мешканок Дніпра вирішила все таки прислухатися до всіх цих порад і вийти на вулицю абсолютно голою”, – йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі розкритикували дії дівчини, але припустили, що вона могла стати жертвою жорстокого спору.