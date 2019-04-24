У бойовиків ЛНР сталася серйозна НП: десятки найманців в лікарні

Десятки російських найманців і підконтрольних РФ бойовиків на Донбасі злягли з отруєнням через брудну воду.

Про це повідомляє українська розвідка.

Як стало відомо, НП сталася в районі Луганська, де вийшла з ладу система водопостачання. Відзначається, що інфраструктура давно потребувала ремонту, однак окупанти ігнорували цю проблему. В результаті система очищення водопостачання вийшла з ладу, що призвело до забруднення води стічними водами каналізації.

Повідомляється, що незважаючи на НП, забруднену воду продовжували використовувати, що призвело до зростання кількості випадків отруєння і важких захворювань серед місцевих жителів, в тому числі, особового складу підрозділів однієї з мотострілкових бригад окупантів.

“З початку квітня з діагнозом отруєння були госпіталізовані понад двадцять російських військовослужбовців, лікування інших, які зверталися з ознаками отруєння, проводилося амбулаторно”, – розповіли в розвідці.

У той же час окупанти наказали замовчувати цю інформацію і приховувати її від місцевих ЗМІ.