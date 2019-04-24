У Києві чоловік збив поліцейську і викрав Prius: затриманому обрано запобіжний захід

У Голосіївському районі на Залізничному шосе затримали 20-річного молодика, який викрав патрульний автомобіль Toyota Prius і збив дівчину поліцейську.

Інцидент почався на Хрещатику, який закінчився гонитвою і розбитою машиною. Затриманому оголошено про підозру.

Інцидент стався 21 квітня. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У ході судового засідання було прийнято заарештувати 20-річного підозрюваного. Ним виявився уродженець Рівненської області. Молодий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Хлопцеві оголосили про арешт на два місяці.

Дії порушника кваліфікуються за статтею 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, а також частину 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Ведеться слідство.