Вандали осквернили відомий парк у Києві

У Києві вандали спиляли одну з меморіальних таблиць у сквері Бабин Яр.

“24 квітня, у парку Бабин Яр по вул. Теліги О., 21 невідомі спиляли одну із встановлених у сквері меморіальних таблиць. Дуже схоже на вандалізм. Ще одна дошка пам’яті — з розбитим склом”, — розповіла вона.

На місці інциденту перебувають охоронці “Комтехсервісу”. За їхніми словами, подія трапилася вночі, тому камери спостереження малі зафіксувати зловмисників.

“Цікаво, що це не перший випадок. Схожий трапився місяць тому. Тоді порушника швидко знайшли”, — додала Копитько.