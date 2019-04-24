В Одесі грабіжник до напівсмерті побив жінку і намагався з’їсти викрадені гроші

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі, який намагався з’їсти речові докази.

Так, ввечері 23 квітня в поліцію надійшло повідомлення про те, що з квартири на вулиці Ільфа і Петрова чути крики про допомогу.

«Інспектори прибули за лічені хвилини. З квартири було чути крики, але двері ніхто не відчиняв. Сусідка повідомила, що бачила невідомого чоловіка, який намагається вистрибнути з балкона цієї квартири. Також свідок розповіла, що було чути, як потерпіла кликала на допомогу і вимагала повернути викрадені речі», — відзначили в прес-службі патрульної поліції Одеської області.

Патрульні вибігли на вулицю, побачили чоловіка, який стрибнув з балкона третього поверху і втік. Під час переслідування підозрюваний намагався позбутися викрадених речей, а при затриманні засунув собі в рот гроші.

В результаті у затриманого вилучили жіночу сумку, барсетку, телефон, ключі від квартири та велику суму грошей.

Відкривши квартиру, з якої лунали крики, патрульні побачили на підлозі закривавлену жінку. У приміщенні були сліди боротьби — зламані меблі, вибиті двері, розбиті пляшки. Постраждалу госпіталізували.

«На місці події працювали слідчі, які встановлять усі обставини справи», — підсумували у відомстві.