Слідчого поліції, який отримав $300 за закриття справи, засудили на 5 років

Суд визнав винним в отриманні хабара колишнього слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Чернігівського відділу поліції.

За матеріалами справи, у липні 2018 поліцейський заявив особі, що може закрити кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. При цьому начебто висловив прохання надати йому $300. Через два дні він отримав гроші від чоловіка, який вже конфіденційно співпрацював з правоохоронними органами.

У суді обвинувачений провину визнав частково, пояснивши, що грошима намагався заволодіти шляхом обману.

За три роки служби почав усвідомлювати, що це на та професія, якою він хоче займатися, бо його не влаштовував ненормований робочий день, заробітна плата та суперечності з керівництвом. У зв’язку з цим він мав розмову з начальником відділення і 06.07.2018 він пішов у відпустку. Перед цим він передав керівнику ключ від сейфу, де зберігалися кримінальні провадження.

Він підтвердив, що у нього в провадженні перебувала справа за фактом, в ході якого тілесні ушкодження отримали пасажири автомобілю – діти водія від колишнього і теперішнього шлюбу. У даному кримінальному провадженні він був єдиним слідчим і розумів, що винуватцем ДТП є водій, а у дітей легкі тілесні ушкодження. Він заявив водію, що експерт за $300 згоден даті висновок, що ушкодження легкі, і так можна буде закрити справу. Насправді до експерта поліцейський не звертався.

Свідок розповів, що поліцейський розповідав, що справою цікавиться колишня дружина водія, яка хоче «зробити», щоб по експертизі були ушкодження середньої тяжкості, і спитав чи потрібна йому кримінальна відповідальність. Обвинувачений підтвердив, що сказавши це, щоб «загострити ситуацію».

7 800 грн поліцейський сказавши покласти в лоток з яйцями. В суді стверджував, що після того, як гроші помістили в лоток, побоявся їх брати, але одразу був затриманий працівниками СБУ. Обвинувачений запевняв, що не міг закрити справу, бо перебував у відпустці. Наступного для після затримання його відкликали з відпустки і звільнили.

Експерт заявила, що тиску на неї не було. Після звільнення обвинуваченого справу передали іншому слідчому, який закрив справу за відсутністю складу злочину.

Суд зазначив, що перебування обвинуваченого у відпустці не має правового значення для кваліфікації його дій за ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки з посади слідчого він не звільнявся і трудові відносини з Національною поліцією не припиняв.

На час вчинення злочину слідчий поліції мав повноваження закрити справу, оскільки жодній особі не було повідомлено про підозру. Обвинувачений мав вільний доступ до кримінального провадження, оскільки воно зберігалося в його службовому сейфі. Більше того, міг внести відомості про закриття кримінального провадження до ЄРДР, оскільки на період відпустки не заблокував дію посиленого сертифікату електронного цифрового підпису користувача ЄРДР.

До суду була передана службова характеристика за підписом начальника ЧВП ГУНП в Чернігівській області, в якій обвинувачений характеризується виключно негативно. Але суд не взяв її до уваги, оскільки за час служби чоловік дисциплінарних стягнень не мав.

Суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.