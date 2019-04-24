БПП і “Народний фронт”: Проводити дострокові вибори в Раду незаконно

Парламентські фракції “Народний фронт” і “Блок Петра Порошенко” стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.

“Верховна Рада піде на чергові вибори в жовтні, як це передбачено в Конституції… Будь-які спроби розпустити парламент в цій час – шкідливі і незаконні. Парламент приймає важливі закони, уряд працює у поті чола”, – заявив глава фракції “Народний фронт” Максим Бурбак від імені своєї фракції і фракції БПП, повідомляє “Інтерфакс Україна”.

Також обидві фракції висловилися на підтримку голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо якого ініційований збір підписів в парламенті за його відкликання з посади спікера.