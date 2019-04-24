«Детектив Пикачу», «Форсаж» и другие трейлеры недели

Женская версия культовой комедии 1988 года «Отпетые мошенницы», покемоны в Голливуде, спин-офф «Форсажа» и возвращение куклы Чаки — zrada.today представляет подборку самых интересных трейлеров недели.

«Покемон. Детектив Пикачу» («Pokemon Detective Pikachu»), Роб Леттерман

До премьеры фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Украине осталось чуть меньше месяца, а пока создатели фильма выпустили еще один (очень трогательный) тизер-трейлер — с новыми сценами из мира покемонов, не вошедшими в предыдущие ролики. Режиссером проекта стал номинированный на «Оскар» за мультфильм «Подводная братва» Роб Леттерман, а самого Пикачу озвучил актер Райан Рейнольдс.

«Отпетые мошенницы» («The Hustle»), Крис Эддисон

В сети появился второй трейлер грядущей комедии Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон в главных ролях. Картина расскажет о двух авантюристках, одна из которых предпочитает идеально спланированные крупные аферы и вращается в высшем обществе, а другая — привыкла довольствоваться быстрыми и весьма заурядными схемами. Впоследствии девушкам придется сразиться друг с другом в погоне за деньгами молодого и наивного миллиардера-гения. Лента является ремейком фильма 1988 года со Стивом Мартиноми Майклом Кейном. Премьера в Украине запланирована на 9 мая этого года.

«Люди Икс: Темный Феникс» («X-Men: Dark Phoenix»), Саймон Кинберг

Студия 20th Century Fox выпустила финальный трейлер грядущего супергеройского фильма «Люди Икс: Темный Феникс». По сюжету главной героине — мутанту Джин Грей после аварии предстоит столкнуться с неизвестной силой, из-за которой ее способности начнут расти с каждым днем и в итоге превратят в Темного Феникса.

«Выше неба», Оксана Карас

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер мелодрамы «Выше неба» от постановщицы «Хорошего мальчика» »Оксаны Карас. Главные роли в фильме о загородном романе сыграли Таисия Вилкова и Филипп Авдеев. Также в проекте участвовали Виктория Толстоганова, Алексей Агранович и другие.

«Увидимся с тобой вчера» («See You Yesterday»), Спайкл Ли

Совсем скоро (17 мая) на платформе Netflix выйдет картина «Увидимся с тобой вчера» режиссера Спайка Ли, получившего на минувшей премии «Оскар» свою первую статуэтку за фильм «Черный клановец». Судя по трейлеру, в центре сюжета окажутся двое школьных приятелей СиДжей и Себастиан, которые занимаются разработкой ранцев для путешествий сквозь пространство и время. Однажды старший брат СиДжея погибает в разборке с полицией, и друзья решают использовать устройство, чтобы изменить прошлое.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» («Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw»), Дэвид Литч

Компания Universal Pictures выпустила трейлер спин-оффа франшизы «Форсаж», где представила еще больше эпичных сцен. По сюжету спин-оффа, превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс будет вынужден объединить силы со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире, криминальному гению Брикстону. Главные роли в фильме исполнят Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон Стэйтем. Над сценарием новоявленного боевика поработал неизменный автор «Форсажей» Крис Морган.

«Годзилла-2: Король монстров» («Godzilla: King of the Monsters»); Майкл Догерти

Студия Warner Bros. Pictures выпустила финальный трейлер фантастического фильма «Годзилла 2: Король монстров», главную роль в которой исполнила звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. В этот раз создатели ленты также не скупились на экшен: в ролике встречается самый известный соперник Годзиллы — трехголовый Кинг Гидора и космический мотылек Мотра. Сами действия разворачиваются спустя пять лет после событий первой ленты.

«Детские игры» («Child’s Play»); Ларс Клевберг

В сети появился ремейк культового фильма ужасов «Детские игры» о кукле-убийце по имени Чаки. Первый оригинальный фильм вышел еще в 1988 году и с тех пор успел обзавестись аж шестью продолжениями. В новом фильме серийный убийца, чья душа после смерти вселилась в детскую куклу, начнет охотиться на людей из‑за сбоя в управляющем его поведением программном обеспечении. Куклу озвучит сам Марк Хэмилл — лучший в мире Люк Скайуокер и

Джокер.