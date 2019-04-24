Уже четвертый: глава еще одной области Украины собрался в отставку из-за Зеленского. ВИДЕО

23 апреля председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины я предложу им заявление об отставке”, – сказал он.

Барна пояснил, что относится к 25%, которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил президента Петру Порошенко за работу.

Глава Тернопольской ОГА также сказал, что будет стоять на позиции “недопущение реванша” и прихода в политику людей, которые пытались загнать Украину в российское иго.

Барна был народным депутатом VIII созыва.

С апреля 2015 года был назначен председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Кременець, гора Бона. Про вибори і життя!

Gepostet von Степан Барна am Dienstag, 23. April 2019

Отметим, ранее по тем же причинам об отставке объявили также главы Николаевской и Львовской области Алексей Савченко и Олег Синютка.

А 23 апреля глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.